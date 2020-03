Regional 16/03/2020 09:07 Redação I Nativa News PM atende ocorrência de violência doméstica em Nova Bandeirantes e apreende armas Foto: Divulgação Militares do 5° Pelotão de Polícia Militar realizaram a apreensão de cinco armas de fogo apos atemder ocirrencia de violência domestica na zona rural do município de Nova Bandeirantes. Fato registrado por volta das 22h na noite deste domingo (15). A polícia foi acionada para atender um caso de violência doméstica, em entrevista com o homem acusado fe agredir a esposa revelou que no alojamento da fazenda onde trabalha como caseiro haviam armas de fogo e munição. Em deslocamento até o local indicado, a guarnição encontrou as armas e as munições. Foram apreendias 01 Espingarda de pressão bloqueada para calibre 22;

01 Espingarda calibre 32;

01 Arma calibre 36;

01 Arma calibre 36;

01 Arma calibre não identificado;

40 munições calibre 22 intactas;

06 munições calibre 36 intactas;

01 munição calibre 36 deflagrada;

19 munições calibre 32 intactas; e

02 munições calibre 32 deflagradas. O homem e o material foram conduzidos à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

