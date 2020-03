Regional 16/03/2020 14:53 Greyce Lima | Secom - MT Polícia Militar prende quadrilha por furto à agência dos Correios em Marcelândia Foto por: PMMT Na madrugada desta segunda – feira (16.03) policiais militares prenderam uma quadrilha por furtar uma agência dos Correios, na cidade de Marcelândia. Em uma ação conjunta, a PM prendeu cinco suspeitos nas cidades de Sinop e Sorriso. Os dois veículos utilizados na fuga e ferramentas foram apreendidos na ação. Policiais Militares realizaram barreira em um trecho da BR-163, após receberam informações de que a quadrilha que havia furtado o estabelecimento estava em dois carros, uma caminhonete Hilux e um carro de passeio Voyage a caminho de Sinop. Os dois veículos foram visualizados pelo bloqueio, os policiais deram ordem de parada e sinais sonoros e luminosos aos condutores, mas um dos suspeitos efetuou disparos de arma de fogo contra a equipe da PM, dando inicio a um confronto policial. Em perseguição a caminhonete, os policiais conseguiram interceptar o veículo já região do viaduto central. Três suspeitos (homens de 31, 21 e 33 anos) foram presos, um deles tentou fugir na abordagem, atirando nos policiais e foi contido com um tiro na perna. O homem foi encaminhado para o hospital. E os dois detidos e conduzidos à delegacia. Os suspeitos que estavam no carro de passeio foram presos nas proximidades da praça de pedágio por outra equipe da Força Tática em Sorriso. Os dois homens de 23 e 26 anos foram presos com ferramentas como chave de fenda, furadeira, broca industrial, dois pés de cabra, três camisas, lixas e outros objetos. O carro também foi apreendido.

