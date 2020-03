Regional 16/03/2020 15:02 Maricelle Lima Vieira | PMMT Por motivo fútil, homem é detido por dupla tentativa de homicídio em Aripuanã Foto por: PMMT Policiais militares de Aripuanã (a 1.002 km de Cuiabá) prenderam neste domingo (15.03), um homem por dupla tentativa de homicídio, no bairro Cidade Alta. As vítimas, dois homens, foram atingidos, um no braço direito e o outro no abdomem. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais estava em patrulhamento quando foram informados que dois homens teriam sido atingidos por arma de fogo. No local, os agentes confirmaram a denúncia e acionaram o Serviço de Atendimento de Urgência (Samu). Em conversa com pessoas que estavam no momento do crime, elas disseram aos policiais a localização do suspeito que estaria na casa da sua mãe. No imóvel, os militares encontraram homem que carregava na cintura uma pistola 6.35, com sete munições. O suspeito legou que atirou nos homens, porque um deles teria o empurrado, por isso, sacou a arma de fogo contra os dois. O irmão do suspeito foi conduzido junto à delegacia por ter dado apoio na fuga.

