Regional 17/03/2020 08:27 Homem é detido por receptação e direção perigosa em Colniza Policiais militares de Colniza (a 1.090 km de Cuiabá), prenderam neste domingo (15.03), um homem por direção perigosa e receptação, no bairro Bela Vista. Conforme o boletim de ocorrência, os agentes realizavam abordagem quando um homem em uma motocicleta observava de longe o procedimento. Diante da atitude suspeita, a equipe tentou aborda-lo, porém, ele saiu em alta velocidade, mas foi contido a poucos metros. Via consulta, os policiais encontraram queixa de roubo do veículo.

