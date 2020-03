Regional 17/03/2020 10:24 Mel Parizzi, TV Centro América Jovem de 18 anos morre em hospital com suspeita de dengue hemorrágica em Sinop Foto: Facebook/Reprodução Uma jovem morreu nessa segunda-feira (16) com suspeita de dengue hemorrágica enquanto estava internada no Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá. Luciana Ferreira da Silva, de 18 anos, teve parada cardíaca e morreu na unidade. O corpo dela será enterrado nesta terça-feira (17). Segundo o instituto gestor da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a paciente foi atendida nesse sábado (14). Foram realizados exames, ela foi medicada e liberada com orientação médica, sem sinas de infecção. No dia seguinte, no domingo (15), retornou à unidade reclamando de dor abdominal intensa. O quadro se agravou bruscamente. Foram feitos exames laboratoriais que demonstraram queda significativa das plaquetas, confirmando o quadro de dengue hemorrágica. A jovem foi imediatamente encaminhada ao Hospital Regional de Sinop, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu.

