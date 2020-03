Regional 17/03/2020 18:08 Dayanni Ida - RDNews Juara: Marido ameaça matar esposa se ela não transasse com entregador para ele ver Reprodução PM prendeu, neste final de semana, um homem de 31 anos que estava mantendo a esposa em casa sob ameaça de morte, se ela não fizesse sexo com um entregador de bebidas. O fato inusitado foi registrado em Juara (a 690 Km da Capital). No BO, a vítima relata que o marido chegou na residência, já embriagado e pediu que ela ligasse em uma distribuidora e fizesse um pedido. Em seguida, ordenou que a companheira chamasse o entregador para entrar e mantivesse relação sexual com ele. A mulher disse que recebeu o pedido, pagou e entrou para casa. O marido então ficou furioso e exigiu novo telefonema. Neste momento, disse que, caso fosse contrariado, iria matá-la. Ela então ligou e aguardou a entrega. No momento em que o funcionário da distribuidora chegou, a vítima narra que o maridou a ofereceu para o homem, que recusou a oferta indecente e foi embora. Irritado, o suspeito teria puxado a esposa para dentro de casa e sentenciado que, se não "arrumasse alguém", ela morreria. O homem se afastou dela, que saiu correndo e pediu ajuda. A PM foi chamada e encontrou o homem pendurado numa árvore em uma das casas da vizinhança. Ele foi encaminhado para Delegacia Regional, onde o caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.

