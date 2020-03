Regional 19/03/2020 10:47 Só Notícias Carro sai da pista, bate em árvore e dois irmãos morrem em Mato Grosso Foto: Divulgação O acidente foi hoje de madrugada, na rodovia MT-040, entre Cuiabá e Santo Antônio do Leverger (34 km ao Sul da capital). O veículo acabou saindo da pista, batendo em árvores e duas pessoas morreram – Samuel Barros da Costa, 20 anos, que estava dirigindo e uma garota, de 14 anos, que era sua irmã. Eles são filhos do vereador José Manoel (PSD). A Politec e polícia passam a apurar as causas do acidente. Uma hipótese que será investigada é que o condutor poderia ter desviado de um animal na pista e perdido o controle. A pancada foi muito forte e os dois morreram no local. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

