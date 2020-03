Regional 19/03/2020 10:52 Thalyta Amaral - Gazeta Digital Prefeitura de MT recomenda não tomar chimarrão para prevenir coronavírus Foto: Reprodução - Internet Entre as medidas e recomendações para prevenir a transmissão do novo coronavírus, uma chama a atenção por alterar uma tradição. No comunicado aos cidadãos, a prefeitura de Canarana (823 km a leste de Cuiabá) recomendou que evite tomar chimarrão. Bebida tipicamente sulista, o chimarrão é tomado em uma cuia e com um canudo (bomba) de metal. O problema é que faz parte do costume dividir o chimarrão com a família e/ou amigos, o que provoca a troca de fluidos e pode transmitir o COVID-19. "O momento não é de pânico, mas sim de prevenção e cuidado", diz trecho do comunicado, que pede "a todos ações simples de conscientização". Na lista das medidas preventivas, além do chimarrão, é recomendado cuidado também para tomar tereré, uma "versão" gelada do chimarrão, além de evitar beijos e abraços e lavar bem as mãos. "São medidas simples que ajudam a minimizar a disseminação do vírus, assim como as influenzas que também começaremos a enfrentar", enfatiza o Executivo municipal.

Voltar + Regional