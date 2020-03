Regional 20/03/2020 10:09 Assessoria de Comunicação da Climatempo Chuva aumenta em grande parte do Centro-Oeste Uma mudança na circulação dos ventos vai intensificar a formação de áreas de instabilidade sobre o Centro-Oeste do país e grande parte da Região fica em alerta para temporais nesta sexta-feira, 20 de março. Foto: Reprodução Primeiro dia do outono A previsão para o primeiro de do outono 2020 no Centro-Oeste é de muita nebulosidade, poucas aberturas de sol e chuva persistente na região de Rondonópolis (MT) e a maioria das áreas de Mato Grosso do Sul, incluindo, Ponta Porã, Corumbá e a capital Campo Grande. Goiânia e Nas demais áreas do Centro-Oeste, incluindo Cuiabá Brasília , a previsão é sol aumento de nuvens e pancadas de chuva que vi e vem ao londo dia. Alerta para temporais O centro-oeste e sul de Mato Grosso, o centro-sul de Goiás e todo o estado de Mato Grosso do Sul está com em alerta para temporais nesta sexta-feira. Nos demais locais do Centro-Oeste, incluindo o Distrito Federal, tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada e pode vir acompanhada de raios e rajadas de vento. Fim de semana com chuva na Região O tempo vai seguir instável em praticamente todo Centro-Oeste neste fim de semana e a chuva ganha força sobre parte da Região no domingo. A previsão para o sábado é de sol e nenhuma chuva no sul de Mato Grosso do Sul. As demais áreas da Região vão ter chuva a qualquer momento do dia, intercalada com períodos de sol. Em Mato Grosso e no norte e oeste de Goiás o sol vai aparecer menos e o predomínio será de céu nublado. A chuva pode ser forte e volumosa no norte de Mato Grosso. Neste domingo, 22 de março, o sol vai continuar forte sobre o sul de Mato Grosso do Sul e não chove. Na região de Campo Grande e Corumbá sol deve predominar de manhã e vão ocorrer pancadas de chuva a partir da tarde. As demais áreas do Centro-Oeste têm previsão de chuva a qualquer hora. No sul de Mato Grosso, centro-sul de Goiás e norte de Mato Grosso o predomínio vai ser de céu nublado. Tem risco de chuva forte e volumosa na região de Brasília e de Goiânia.

