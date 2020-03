Regional 20/03/2020 11:03 Alecy Alves | Secom-MT Portaria da Polícia Militar estabelece novas diretrizes de trabalho em função do coronavírus O comandante geral da Polícia Militar, coronel Jonildo José de Assis, baixou portaria nesta quinta-feira (19.03) estabelecendo medidas de prevenção à propagação do coronavírus (Covid 19). Também, outras providências em relação às ações operacionais e administrativas da Polícia Militar nos 141 municípios mato-grossenses. Entre outras providências estão o uso de álcool e outras medidas de higienização pelos policiais que estão nas ruas, suspensão de cumprimentos, ferramentas como Whatsapp como meio complementar comunicados, a criação de uma Comissão Especial para Supervisão e Monitoramento, teletrabalho, revezamento e redução de expediente para parte do administrativo, conforme as necessidades constatadas. Para cada uma das divisões administrativas do Quartel do Comando Geral (QCG), conforme as atribuições, foram estabelecidas responsabilidades dentro desse esforço por manter o policiamento ostensivo, de prevenção e repressão, preservando a saúde dos policiais e da sociedade.

