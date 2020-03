Regional 22/03/2020 05:59 Karina Cabral - O Livre Garota de programa esfaqueia cliente que invadiu sua casa e tentou matá-la por ciúmes Imagem ilustrativa (Foto:Ednilson Aguiar/ O Livre) Uma garota de programa de 33 anos foi encaminhada para a delegacia na madrugada desta sexta-feira (20) depois de esfaquear um cliente, de 39 anos, que invadiu a casa dela e tentou matá-la. O caso aconteceu no Bairro José Carlos Guimarães, em Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá), por volta de 1 hora. A mulher estava dormindo quando ouviu barulho de uma janela sendo quebrada na cozinha de sua casa. Em seguida, ela ouviu a porta sendo arrombada. Ela se levantou correndo, pegou uma faca que estava em cima do balcão e saiu pela porta da frente da casa, mas foi alcançada pelo homem que havia arrombado a porta da cozinha. O suspeito estava com uma faca do tipo peixeira e gritava que iria matá-la por estar com ciúmes. Uma vizinha de 36 anos ouviu a vítima gritando por socorro, pegou uma barra de ferro e foi para cima do suspeito para tentar ajudar a mulher, que aproveitou a distração e esfaqueou o suspeito no abdômen. Ele saiu correndo em direção à rua, mas acabou caindo no chão. As duas acionaram a Polícia Militar, que chegou e encontrou o homem ainda no chão. Os policiais ligaram para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas foram informados que a ambulância demoraria, então eles mesmos levaram o homem para o hospital na viatura. Ele ficou internado no Pronto-Socorro de Várzea Grande sob cuidados médicos e com escolta policial. A mulher ficou com hematoma no braço direito e contou aos policiais que não tem um relacionamento com o homem, apenas é contratada por ele de vez em quando para prestar serviço sexual mediante pagamento. Ela foi encaminhada para a delegacia e acusada de lesão corporal, ainda que tenha agido em legítima defesa. Quando receber alta, o homem também será preso por tentativa de homicídio e dano.

