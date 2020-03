Regional 22/03/2020 08:55 Assessoria | PJC-MT MT: Registros de ocorrências serão apenas pela Delegacia Virtual Unidades policiais atenderão casos urgentes, como flagrantes e crimes graves Foto: Divulgação A Polícia Civil de Mato Grosso comunica que a partir deste sábado (21.03), o formato para o registro de boletim de ocorrência de qualquer natureza será feito apenas por meio eletrônico, pelo site da Delegacia Virtual (www.delegaciavirtual.mt.gov.br), ficando restrita a ida à delegacia para impressão do boletim de ocorrência. Nos casos dos crimes em que é necessário o pré-registro, logo após o preenchimento das informações pelo site: www.delegaciavirtual.mt.gov.br, no campo Pré-registro, o cidadão deverá ligar para os telefones (65) 3901-4839 ou 3901-4834 ou 98463-3009 ou 98463-3698 ou 99989-4035. O comunicante será atendido pelo policial plantonista para finalização do registro e receberá na sequência as instruções necessárias. O boletim virtual será validado através dos telefones acima mencionados e o comunicante receberá a ocorrência registrada pelo e-mail. Toda informação sobre o registro pela Delegacia Virtual será prestada pelos telefones disponibilizados. Essa medida ficará em vigor até o final do período de quarentena, visando a necessidade de prevenção, redução de pessoas em circulação para a não proliferação do coronavírus. As atividades investigativas seguem normalmente, sem prejuízo. Durante a quarentena, as pessoas devem evitar sair de casa, porém em situação de emergência devem acionar o sistema de segurança pública pelos números 190 ou 197.

