Regional 23/03/2020 08:31 Visao noticia Nova Santa Helena: Ponte em péssimas condições impedem tráfego de carretas pela MT 320 Motoristas vêm sofrendo para passar sobre uma das pontes do Rio Santa Helena, na região de Nova Santa Helena até o município de Marcelândia conhecida como Zé Aranda, na MT 320. A situação é precária e a cada dia está se tornando mais preocupante devido as péssimas condições.

O local é uma das vias que liga os dois municípios e distrito de Analândia. Na manhã deste domingo (22) se formou uma fila de carretas para atravessar o rio. A responsabilidade de manutenção é do Governo do Estado de Mato Grosso, mas o conserto emergencial esta sendo realizado pela prefeitura de Nova Santa Helena, que tem o comando a prefeita Terezinha Guedes.

Em contato com o presidente da Câmara de Nova Santa Helena, Cleyton Zanatta, ele nos relatou que mais de 20 veículos, entre carretas e caminhões carregados com soja, estão no local. Para os motoristas que precisam agilizar o transporte, devem percorrer mais de 12km até outro ponto de acesso, alongando ainda mais a distância.

“A responsabilidade é do Governo do Estado, mas infelizmente ele não está cumprindo o seu papel. A ponte esta em péssimas condições. A prefeitura de Nova Santa Helena, juntamente com a Câmara de Vereadores veem cobrando o governador, relatou por telefone o presidente da Câmara Cleyton Zanatta.

Uma equipe da prefeitura se deslocou ao local e deve começar a fazer a manutenção emergencial e evita que os motoristas precisem percorrer uma distância maior.

Zanatta gravou um vídeo mostrando a real situação da travessia dos veículos.

