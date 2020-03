Regional 24/03/2020 16:06 Polícia Civil cumpre prisão de autor de homicídio contra idoso em Apiacás Foto: Reprodução O autor de um bárbaro crime contra a vida ocorrido em Apiacás (1.010 km ao norte de Cuiabá) foi preso pela Polícia Civil do município, nesta terça-feira (24.03), em ação para cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio duplamente qualificado. O suspeito foi identificado pela Delegacia de Polícia Apiacás durante as investigações para apurar o crime. A vítima, um idoso de 73 anos, foi assassinada com golpes de pedaço de madeira. Com base nos indícios de autoria, o investigado teve a ordem judicial de prisão preventiva representada pela Polícia Civil e deferida pela Justiça. Diante do mandado de prisão decretado os policiais civis conseguiram localizar o suspeito. Depois de preso, ele foi conduzido para Delegacia onde foi interrogado e posteriormente levado para o Presídio de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), ficando à disposição da Justiça.

