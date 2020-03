Regional 24/03/2020 17:51 Prefeitura de Nova Monte Verde inicia barreira sanitária contra o coronavírus Foto: Assessoria A prefeita Beatriz de Fátima Sueck Lemes início a estratégia de barreira sanitária nos principais acessos de Nova Monte Verde, para reforçar o combate a disseminação do Coronavírus. A cidade recebeu nesta terça-feira (24) a confirmação do primeiro caso da doença. Diante do esforço coletivo para conter a proliferação do vírus, ficou definido que o município contará, a partir desta semana, com barreiras sanitárias na entrada da cidade. A barreira, foi estabelecida após o decreto de situação de emergência ser publicado na cidade. Dessa forma, motoristas e passageiros só poderão entrar em Nova Monte Verde após passarem por uma triagem da equipe de saúde. Conforme a prefeitura, quem passar pelas rodovias de acesso à cidade deverá informar de onde veio e qual será o destino final. A barreira está sendo realizada no entroncamento da Rodovia Estadual MT 208 com a MT 417. A medida vale por tempo indeterminado.

