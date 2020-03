Regional 25/03/2020 06:40 GUARANTÃ DO NORTE: Polícia Civil cumpre prisões de suspeitos por homicídio e roubos Quatro mandados de prisão contra suspeitos de crimes como homicídio, roubo e furto ocorridos em Guarantã do Norte (715 km ao norte de Cuiabá), foram cumpridos pela Polícia Civil do município, durante a Operação "Higia" deflagrada na tarde de segunda-feira (23.03). Além dos quatro criminosos presos, a ação resultou na recuperação de um aparelho celular roubado. O primeiro homem preso é um suspeito de integrar uma associação criminosa responsável por vários roubos cometidos na cidade nos meses de janeiro e fevereiro deste ano. O segundo preso é um investigado pela prática de furto e tem diversas passagens criminais. Segundo apuração, somente no dia 16 de fevereiro, ele cometeu quatro furtos, em diferentes estabelecimentos comerciais de Guarantã do Norte. Já os outros dois presos tiveram as prisões preventivas cumpridas com base no inquérito instaurado pela Polícia Civil para esclarecer um homicídio ocorrido no dia 5 de março, no bairro Maranata. De acordo com o delegado de Guarantã do Norte, Waner dos Santos Neves, a operação "Higia" tem como principal objetivo combater crimes contra a vida e contra o patrimônio. Os autores são suspeitos contumazes na prática dos delitos e colocam em risco a ordem pública. "No momento atual é extremamente importante que tais suspeitos fiquem detidos, já que podem trazer risco ao patrimônio e à vida alheia. É fundamental as prisões realizadas pelos policiais civis para diminuir a sensação de insegurança, coibir a prática de crimes e garantir a paz social", destacou Waner Neves. Combate ao coronavírus O delegado pontuou ainda a colaboração da população para o atual momento, em que todos estão empenhados para que o coronavírus não se propague ainda mais. “É necessária e fundamental a colaboração de toda população para as restrições de funcionamento do comércio e outras recomendações impostas pelo Poder Público no combate à proliferação do coronavírus (Covid-19). A Polícia Civil de Guarantã do Norte se compromete com a população de não parar e continuará exercendo seu papel no combate à criminalidade”, reforçou Waner Neves.

