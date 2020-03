Regional 25/03/2020 09:59 G1 MT Mulher cai em buraco no quintal de casa após tampa de fossa quebrar e é resgatada por policiais em MT Foto: Polícia Militar de Mato Grosso Uma mulher de 34 anos foi socorrida por policiais militares nessa terça-feira (24) em General Carneiro, a 449 km de Cuiabá, depois que caiu no buraco de uma fossa séptica nos fundos da casa dela. O acidente ocorreu no início da noite em uma residência no bairro Setor Paiaguás. A filha da vítima ligou para a polícia dizendo que a mãe estava no quintal da residência e, que ao passar por cima da tampa da fossa séptica, a estrutura rompeu. A vítima caiu no interior do buraco. Os policiais militares foram até a residência, onde decidiram realizar o resgate da vítima, devido à profundidade da cavidade. Além disso, a cidade não tem uma unidade do Corpo de Bombeiros. A demora no resgate, de acordo com a PM, poderia causar a morte da moradora. Com o auxílio de uma escada, os policiais conseguiram retirar a vítima do local, sendo ela encaminhada para a Unidade de Saúde, onde recebeu atendimento médico.

Voltar + Regional