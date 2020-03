Regional 25/03/2020 10:30 Nortão Online Trio assalta e mantém vítimas em cárcere privado em Colíder; dois são presos Nortão Online Três pessoas foram rendidas, amarradas e mantidas em cárcere privado em uma chácara às margens da MT-320, nesta madrugada. Os três assaltantes, todos armados, renderam às vítimas e as deixaram trancadas, separadas, em alguns cômodos da casa. Eles fizeram a limpa na residência, roubando vários objetos eletrônicos, três celulares e um veículo da marca Cobalt. Quando foram embora, horas depois, uma das vítimas conseguiu se soltar e acionou a Polícia Militar. Através do rastreamento de um dos celulares roubados, a polícia chegou até uma residência no bairro Jardim Alegre e um dos suspeitos estava na frente. Ele foi detido e dentro da casa, mais um suspeito foi abordado. Em revista, os policiais encontraram grande quantidade dos produtos roubados na chácara. Os dois foram detidos e encaminhados para a delegacia de Polícia Civil.

