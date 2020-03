Regional 25/03/2020 10:39 PM prende dois e apreende tablete de maconha em Juína Foto por: PMMT Policiais militares de Juína (a 735 km de Cuiabá) prenderam na segunda-feira (23.03), dois homens por tráfico de droga, no bairro Módulo 6. Com a dupla, foram apreendidos dois tabletes de maconha e porções menores da mesma droga e pasta base de cocaína. Conforme o boletim de ocorrência, os policiais estavam em ronda quando viram os homens em um veículo VW Gol. Foi solicitada ordem de parada e iniciada a abordagem. Durante o procedimento, os policiais foram informados que um dos homens, antes da abordagem no veículo, tinha jogado uma sacola. Os policiais foram até o local e confirmaram a denúncia, encontrando droga dentro da sacola.

