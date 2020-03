Regional 27/03/2020 07:25 Yuri Ramires/Gazeta Digital Menino de 11 anos é morto com tiro na cabeça dentro de casa em Sinop Marcus Vaillant Menino de 11 anos foi morto com um tiro na cabeça, na noite de quinta-feira (27), dentro de sua casa, em Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá). Pai da vítima ouviu o disparo e flagrou o momento em que o suspeito pulava o muro da residência. Polícia investiga o crime.

De acordo com as informações apuradas pelo , o homicídio foi registrado por volta das 21h45. O pai da vítima contou que estava em casa com a família quando ouviu um disparo de arma de fogo. Em seguida, ele correu até os fundos da casa, onde flagrou um homem pulando o muro da sua casa rumo à rua. Quando voltou para dentro de casa já encontrou o filho baleado.

Polícia Civil esteve no local e fez o isolamento da cena do crime, o tiro acertou a cabeça do menino e ele perdeu massa encefálica.

Testemunhas informaram aos investigadores que viram um carro preto modelo Sedan fugindo em alta velocidade. Uma motocicleta pode ter dado apoio na ação.

Polícia informou que na região há câmeras de segurança que podem ter registrado a movimentação do grupo. A investigação da Polícia Civil apura a motivação do crime, bem como identificar o autor do homicídio.

