Regional 27/03/2020 17:21 G1 CUIABÁ: Gerente de motel é preso por filmar clientes fazendo sexo com câmera escondida O gerente de um motel localizado na Rodovia Palmiro Paes de Barros, em Cuiabá, foi preso nessa quinta-feira (26), por filmar com uma câmera escondida no ar-condicionado clientes fazendo sexo. O equipamento foi encontrado por um cliente que notou algo estranho no ar-condicionado. Conforme boletim de ocorrência, o homem mexeu no ar-condicionado e uma microcâmera, com suporte e cartão de memória, caiu no chão. Ao verificar as imagens da microcâmera, ele percebeu que eram imagens suas e de outros clientes, em momentos íntimos. A vítima chamou a polícia. Uma equipe da Gerência de Operações Especiais, coordenada pelo delegado Ramiro Queiroz, foi até o estabelecimento e deteve o gerente do motel, de 34 anos, e o levou à Central de Flagrantes de Cuiabá. Ao delegado plantonista Olímpio da Cunha Fernandes, o gerente confirmou ter instalado a microcâmera em um dos quartos. O delegado determinou a apreensão de três computadores da casa do suspeito, celulares, cartão de memória e a microcâmera. Todo o material apreendido passará por análise da Polícia Civil. O gerente responderá por crime de registro não permitido de intimidade sexual, conforme estabelecido no Artigo 216-B: produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes: Pena – detenção, de 6 meses a 1 ano, e multa.

