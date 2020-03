Regional 28/03/2020 09:30 G1 MT Quadrilha que aplicava golpes pela internet é presa em Cuiabá Foto: PM/MT Uma quadrilha de estelionatários foi presa no Bairro Planalto, em Cuiabá, nessa sexta-feira (27). Os integrantes são suspeitos de aplicarem golpes em um site de compra e vendas. A Polícia Militar abordou um carro com dois homens e um adolescente e percebeu que um deles estava com R$ 3,4 mil em dinheiro. Questionado sobre a origem, o suspeito não soube responder. Enquanto eram abordados pelos militares, o celular do adolescente começou a tocar com um número de prefixo de São Paulo. Um dos policiais atendeu o telefone e o homem se identificou como vítima de um golpe. Ele disse ter transferido para uma conta bancária informada pela quadrilha a quantia de R$ 8 mil para comprar uma moto que estava sendo vendida no site. Um dos suspeitos utilizava tornozeleira eletrônica. Questionados sobre a conta bancária para onde a vítima havia transferido o valor, eles informaram que seria de um outro integrante do bando. Os policiais foram até o endereço indicado pelos suspeitos e encontraram o homem. Ele confessou que emprestou sua conta para que os depósitos das vítimas fossem realizados e, em troca, ficaria com 15$ do valor. Os suspeitos têm passagens por receptação, uso ilícito de drogas, lesão corporal, tráfico de drogas, furto, falsidade ideológica, direção perigosa, roubo, homicídio tentado, receptação e ameaça.

