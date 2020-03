Regional 28/03/2020 11:38 MidiaNews Pastor e esposa são presos por se negarem a parar culto em MT MidiaNews Um pastor e a esposa foram presos ao realizarem um culto com dezenas de pessoas na Igreja Mundial, em Vila Rica (a 1.276 km de Cuiabá). A prisão ocorreu na última quinta-feira (26) Segundo o boletim de ocorrência, o pastor e a esposa já haviam recebido diversas orientações sobre os decretos estadual e municipal que proíbem a realização de cultos religiosos para evitar o avanço do novo coronavírus. Naquela ocasião, a Polícia Militar foi acionada por testemunhas e orientou o pastor e a esposa a encerrar o funcionamento do culto e dispersar a multidão. No entanto, eles se negaram a fechar o local alegando que estava seguindo "ordem do presidente" Jair Bolsonaro (sem partido), que nessa semana se pronunciou em rede nacional pedindo que os brasileiros “voltassem à normalidade”. O pastor e a esposa ainda incentivaram os fiéis a desacatarem as ordens dos militares. Diante da situação, os policiais decidiram prender o casal. Os dois foram encaminhados até a Delegacia de Polícia do Município, ficando à disposição da Justiça.

Veja também sobre Moto Grosso Pastor culto Voltar + Regional