Polícia de Nova Bandeirantes apreende armas de fogo na residência de suspeito de feminicídio

A equipe de policiais civis da Delegacia de Nova Bandeirantes/MT apreendeu, na manhã de sábado (28), duas espingardas, além de diversos cartuchos e material para recarregar munição, na residência de suspeito que se encontra preso por tentativa de feminicidio.

O Delegado André Victor de Oliveira Leite representou pelo mandado de busca e apreensão ao tomar conhecimento nas oitiva da vítima de que o agressor escondia no sítio do pai tais armas que utilizava para ameaçá-la durante o relacionamento. "A Polícia Civil não tem medido esforços para dar continuidade nas investigações, mesmo diante da situação que o mundo vem enfrentando. Ontem, outro mandado de busca já tinha sido cumprido na tentativa de desarticular os criminosos da região", explicou o delegado.

De acordo com o Delegado a polícia está de prontidão nesse período de isolamento para atender as mulheres vítimas de todos os tipos de violência doméstica e promover o afastamento do agressor do lar caso necessário.

As denúncias podem ser realizadas pelo 197 – Polícia Civil e 180 – Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência.