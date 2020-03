Regional 30/03/2020 10:47 Redação I Nativa News Matupá no mapa das Usinas de Etanol de milho Foto: Reprodução A cidade de Matupá (a 680 km da Capital Cuiabá) receberá a mais nova usina de etanol de milho do Mato Grosso. O Grupo Maracajá, através do seu Diretor Cleocélio Assis Moraes, anuncia a aquisição de tecnologia americana para a produção de etanol a partir do milho. O projeto é para a produção de aproximadamente 220 milhões de litros por ano. Além do etanol, a planta produzirá mais de 150 mil toneladas de DDGS, mais de nove milhões litros de óleo de milho, além de cogeração de energia elétrica.

A escolha da cidade de Matupá levou em consideração a sua localização estratégica em vista das rodovias que servem à região, como a BR 163 e a MT322, e também do grande potencial de produção de milho na região. A vocação produtora do Mato Grosso está bem representada pela cidade e região de Matupá e é hoje muito bem promovida pelo seu atual Prefeito Valter Miotto, que se mostrou muito otimista com o projeto.

