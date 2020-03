Regional 31/03/2020 08:47 Thalyta Amaral - Gazeta Digital Secretário de saúde de Sinop está em UTI com suspeita de coronavírus Reprodução/Montagem O secretário adjunto de Saúde de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), Wirciley Fonseca, está internado em estado grave desde domingo (29). A suspeita é que ele tenha o novo coronavírus. Ele está na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e precisou ser entubado. Kristian Barros, secretário municipal de Saúde, informou que o adjunto foi internado na tarde de domingo, com muita tosse e desconforto respiratório. "Depois de exames, foi verificado a necessidade de entubar o Wirciley para diminuir o esforço respiratório e reduzir o esforço dos pulmões". Wirciley é o primeiro caso suspeito de coronavírus no município que apresenta sintomas mais graves. Ele tem 45 anos e está internado no Hospital Regional de Sinop. Na mesma unidade hospitalar, também na UTI, está internada uma idosa de 73 anos. Ela e o adjunto já tiveram amostras recolhidas e o resultado do exame está previsto para os próximos dias. Outras 22 pessoas são monitoradas pela prefeitura com suspeita de Covid-19. Barros enfatizou que os casos ainda são considerados suspeitos e que o momento pede cautela. "Estejamos todos em oração e que todos os munícipes permaneçam em casa. Nós, funcionários da saúde, estamos todos trabalhando nessa guerra. Muitos ficarão feridos, mas tenho fé, que no final venceremos".

Veja também sobre Sinop Secretário de saúde Mato Grosso UTI suspeita coronavírus Voltar + Regional