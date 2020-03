Março termina quente no Centro-Oeste

A Região Centro-Oeste terá muito sol, calor e temperaturas elevadas nas próximas 48 horas. O ar seco volta a ganhar força no Mato Grosso do Sul.

Nesta terça-feira, o tempo quente, úmido e abafado predomina em Goiás, Distrito Federal e Mato Grosso. A partir da tarde são esperadas pancadas de chuva isoladas de moderada a forte intensidade com raios e rajadas de vento, principalmente no sul de Goiás e no sul, oeste e norte de Mato Grosso.

A umidade diminui e o ar seco volta a ganhar força sobre a maioria das áreas do Mato Grosso Sul, inclusive Campo Grande. O dia será quente em todo o estado. Apenas, no sul de Mato Grosso do Sul, principalmente a região de Ponta Porã que pode registrar algumas pancadas fracas e isoladas.

Abril começa com pouca chuva e mais calor no Centro-Oeste

O mês de Abril começa quente nos estados da Região Centro-Oeste com temperaturas acima de 30ºC, nas capitais Cuiabá, Campo Grande e Goiânia.

A presença de um ar mais seco inibe o crescimento de nuvens carregadas no norte de Goiás, Distrito Federal e na maioria das áreas de Mato Grosso do Sul. O tempo segue firme com muito calor e sem chuva nestas localidades.