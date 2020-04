Polícia Civil apreende menor por morte de adolescente de 13 anos em Sorriso

A Polícia Civil de Sorriso (442 km ao Norte) apreendeu um adolescente de 15 anos suspeito da autoria da morte que vitimou uma adolescente de apenas 13 anos de idade. A vítima, Analuiza Nunes do Carmo, estava desaparecida desde a terça-feira (31.03) e o corpo foi encontrado na manhã desta quinta-feira (02.04), em um terreno baldio no bairro Jardim Itália, na cidade.

De acordo com as informações coletadas pela polícia, no dia do desaparecimento a garota utilizou o celular da sua irmã para falar com um rapaz, arrumou a cama com travesseiros para que pensassem que ela estava dormindo e saiu de casa.

Assim que o corpo foi localizado, a Polícia Civil iniciou as investigações que apontaram o adolescente como principal suspeito do crime. Durante a oitiva de testemunhas, foi possível descobrir que havia um relacionamento entre o suspeito e a vítima.

Segundo o delegado responsável pelas investigações, Nilson André Farias de Oliveira, o menor tinha um namoro sério com outra garota, mas “ficava” com a vítima. “O suspeito teria desconfiado que a vítima estivesse grávida, fato que atrapalharia o seu relacionamento com sua namorada oficial, o que motivou o crime”, disse o delegado.

No dia do crime, as investigações apuraram que o rapaz estava acompanhado por amigos até um pouco antes de a vítima sair escondida de casa, por volta de 00h40. Ainda de acordo com testemunhas, ele estava bem fisicamente e sem lesões aparentes, porém, no dia seguinte amanheceu com o tornozelo torcido, com fratura evidente e as mãos machucadas, possivelmente devido aos esforços empregados para desferir as agressões contra a vítima.

Diante das evidências, os policiais realizaram a apreensão do adolescente que foi conduzido à Delegacia de Sorriso para as providências cabíveis.