Regional 03/04/2020 07:18 MidiaNews MT tem 41 casos confirmados; criança está entre os infectados Subiu para 41 o número de casos da Covid-19 (o novo coronavírus) em Mato Grosso, conforme boletim divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde no final da tarde desta quinta-feira (2). O documento revela que uma criança menor de cinco anos está entre os infectados. Há também um paciente com idade entre 6 e 18 anos. O maior volume de pessoas com coronavírus - um total de 28 - tem entre 36 e 55 anos de idade. Dos infectados em Mato Grosso, 54% são do sexo feminino e outros 46% do masculino. O boletim também mostra que daqueles diagnosticados com Covid, nove estão internados em Unidade de Tratamento Intensiva (UTI); quatro isolados em enfermaria; um internado em enfermaria comum e outros 27 que não estão internados. Nove pacientes já foram curados da doença. Mato Grosso não contabiliza nenhum óbito. Cuiabá continua sendo a cidade com o maior número de pacientes com coronavírus: 25. Também há registros de pessoas com a doença em Rondonópolis (5), Várzea Grande (4), Sinop (3), Tangará da Serra (2), Nova Monte Verde (1) e Lucas do Rio Verde (1). Transmissão O documento ainda informa que três cidades têm transmissão comunitária. São elas: Cuiabá, Várzea Grande e Nova Monte Verde. A transmissão comunitária se dá quando não se sabe a origem do contágio. No caso das transmissões locais – registrada em Rondonópolis -, são casos de pessoas que se infectaram com o vírus e não estiveram em nenhum país com registro da doença, mas tiveram contato com outro paciente infectado confirmado. Sobre as outras cidades não há informação do modo de transmissão. Veja gráficos do boletim:





