Sinop suspende aplicação de prova para credenciamento de conciliador

Está suspensa a aplicação das provas do Teste Seletivo para conciliador da Comarca de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá), que seria realizada neste domingo (5 de abril). A medida atende a Portaria-Conjunta n. 249/2020, que suspendeu todas as atividades do Poder Judiciário de Mato Grosso, em razão da pandemia pelo Covid-19.

A Diretoria do Fórum de Sinop informa que tão logo a situação esteja normalizada, edital será publicado com nova data da prova do certame.