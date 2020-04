Regional 05/04/2020 09:33 Redação I Nativa News Jovem é detido com tablete de maconha após intensa fuga com moto em Colider Foto: Divulgação - PMMT Durante rondas militares do município de Colíder realizaram a detenção de um jovem com uma quantidade considerável de produto entorpecente. Uma motocicleta foi apreendida e o caso registrado como tráfico ilícito de drogas e direção perigosa. Conforme registro da Polícia Militar, durante rondas no Bairro da Torre no início da noite de ontem (04), o jovem foi avistado conduzindo uma motocicleta Biz de cor preta com o farol apagado. Ao receber ordem de parada o motociclista acelerou empreendendo fuga, na Avenida José de Alencar o motociclista dispensou uma barra de maconha e uma balança de precisão, material recolhido posteriormente pelos militares. Seguindo a fuga pela estrada do Planalto, ao fundos do Tiro de Guerra, o motociclista perdeu o controle e caiu, quando foi abordado e conduzido a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

