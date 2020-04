Colíder: Bandido invade casa, >faz limpa> e ejacula em camisola da vítima

Uma casa localizada na Rua Isidoro Martins Reverse, no Bairro São Gonçalo, em Colíder (632 km da Capital), foi invadia e saqueada durante o último final de semana, quando, além de levar vários objetos de valor da residência, um dos bandidos ejaculou em cima da camisola de uma das vítimas.

Os proprietários da casa acionaram a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira (06), quando chegaram à residência e encontraram a porta da cozinha arrombada e o imóvel completamente revirado.

As vítimas relataram aos policiais que saíram de casa por volta das 13h do último sábado (04) e passaram o final de semana em uma casa na zona rural do município. E quando voltaram para a cidade, por volta das 09h30, ficaram assustados ao encontrar o imóvel com os cômodos revirados, objetos espalhados e quebrados. Foi no banheiro que uma das vítimas encontrou a camisola manchada com esperma.

Do imóvel foram furtados: uma TV Samsung de 32 polegadas, várias peças de roupas de todas as vítimas, pares de calçados, comidas que estavam na geladeira, duas bicicletas, sendo uma preta e outra prata, óculos escuros Ray Ban, uma mochila preta, bolsa preta da marca Schultz, além de vários perfumes esmaltes.

Investigadores da Delegacia de Polícia Civil estiveram no endereço colhendo informações que ajudem a apontar as circunstâncias do furto e identificar a identidade dos bandidos.

Até a publicação desta reportagem ninguém havia sido preso ou identificado por envolvimento no crime.

A Polícia segue nas investigações.

A imprensa local publicou um vídeo mostrando a situação em que as vítimas encontraram a casa.

Veja o vídeo