Regional 07/04/2020 19:20 www.reportermt.com.br Forte chuva, acompanhada de vendaval, provoca alagamentos em Sinop Uma forte chuva, acompanhada de ventania, raios e trovoadas, causou transtornos em vários bairros de Sinop (300 km de Alta Floresta) nesta terça-feira (7). Diversos pontos ficaram alagados, deixando veículos e pedestres impedidos de sair do lugar. O trecho mais prejudicado foi o da avenida Embaúbas. Na avenida Júlio Campos, a água ultrapassou a altura das calçadas deixando a via completamente coberta. As pancadas de chuva na cidade começaram na última semana de março e, com grande volume de água, vem provocando alagamentos. A Prefeitura alerta para que os motoristas tenham atenção redobrada e que os pedestres busquem abrigo, sempre que possível, durante uma chuva. Não é recomendando buscar refúgios em árvores, por causa do risco de raios.

