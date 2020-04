Regional 08/04/2020 15:04 Maricelle Lima Vieira | PMMT PM identifica membros de quadrilha suspeita de roubos na região de Peixoto de Azevedo Policiais militares de Peixoto de Azevedo (a 691 km de Cuiabá) prenderam nesta terça-feira (07.04), dois homens por porte ilegal de arma de fogo e formação de quadrilha. Conforme o boletim de ocorrência, a denúncia apontava que os suspeitos estariam envolvidos em roubos de fazendas e área de garimpo, na região. Acrescentava ainda que eles estariam armados. Os policiais foram até a residência e encontraram um dos suspeitos denunciado. Ele confessou ter uma espingarda e levou os policiais até a casa do segundo suspeito, na área central. No imóvel, os policiais encontraram a espingarda, peças de arma de fogo e munições, uma luneta, luvas, além de roupas camufladas que teriam sido usadas em um dos roubos. O proprietário da casa chegou durante a vistoria e foi detido. Os policia foram na casa do terceiro suspeito. Ele fugiu pelos fundos, não sendo localizados. Na casa, os militares encontraram duas munições de calibre 12.

