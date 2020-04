Regional 08/04/2020 15:15 Assessoria Nova Monte Verde: Com apoio dos vereadores Mineirinho pede reforço de maquinários para atender São José do Apuy Foto: Nativa News Na Sessão Legislativa da última segunda-feira (06) o vereador Eder Fernandes popular mineirinho (PSB), encaminhou ao Executivo Municipal pedido para que a administração municipal encaminhe em caráter emergencial, mais máquinas para solucionar o problema de estradas na região de São José do Apuy. O pedido foi endereçado à prefeita municipal Senhora Beatriz Sueck e ao secretário municipal de obras Devanir dos Santos. Ao defender seu pedido na tribuna, dando vós aos moradores da região, Mineirinho comentou que a administração ja mantém uma máquina pá carregadeira e um caminhão basculante na comunidade, porém como a demanda é grande devido as chuvas e a falta de manutenção no período propício, há a necessidade de se fazer um esforço a mais, pelo menos por uns dias para solucionar os pontos críticos e com isso possibilitar a melhor trafegabilidade dos proprietários rurais.

Voltar + Regional