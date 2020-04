Regional 08/04/2020 18:52 www.reportermt.com.br Idoso morre durante relação sexual com jovem de 23 anos em motel de Cuiabá Um idoso, de 68 anos, morreu na noite de terça-feira (07), em um dos apartamentos do Eros Motel, localizado no bairro Jardim Bom Clima, em Cuiabá. A morte da vítima, encontrada seminua em cima de uma cama, foi registrada como causa natural. Conforme a ocorrência, o idoso passou mal e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada, mas quando os paramédicos chegaram ao local o homem já estava sem vida. A acompanhante da vítima, de 23 anos, foi identificada no boletim de ocorrência como testemunha. A Polícia Militar (PM) foi acionada para isolar a área até que a família chegasse ao local. Como se trata de morte natural a Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) não foi ao local. O filho da vítima acionou os serviços funerários para proceder com a retirada do corpo.

