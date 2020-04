Regional 09/04/2020 09:42 Meridional FM Jovem morre e outro fica ferido em acidente de trânsito em Sinop A sinopense Marina Centena, de 19 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (09), por volta de 05, vítima de acidente de trânsito na rua dos Angicos, no Centro de Sinop. Conforme a ocorrência, a vítima estava de carona em uma caminhonete S-10, cor branca, quando o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um caminhão que estava estacionado. Com a força da colisão a caminhonete ficou completamente destruída. No veículo haviam mais seis pessoas e segundo a ocorrência o motorista teria fugido do local após o acidente. A versão apresentada pelas demais vítimas sobre o acidente será apurada pela Polícia Civil.

