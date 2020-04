Regional 09/04/2020 10:44 Nortão Online Prefeito de Nova Canaã recusa aumento de R$ 8 mil no salário e diz que não é o momento O prefeito de Nova Canaã do Norte/MT, Rubens Roberto Rosa “Rubão” (PDT), recusou um aumento de seu salário. Segundo a proposta da Câmara Municipal, seu vencimento saltaria de R$ 12 mil para R$ 18 mil. A decisão ganhou uma repercussão inesperada, após um vídeo de esclarecimento por parte do Gestor em suas redes sociais, onde afirmou que o projeto foi originado na Câmara Municipal, pelos vereadores da oposição, com a intenção de macular a imagem do gestor, sem qualquer consulta ao poder executivo. O prefeito pontuou que “jamais pediu aumento, e que não entrou na prefeitura para ganhar salário”, ressaltando que “não é o momento para se pensar em aumentos salariais, em razão das incertezas ocasionadas pelo novo Corona Vírus”. Rubão destacou ainda que usar a justificativa do aumento salarial para adequar os salários de médicos, “é um desaforo para com o cidadão de bem, que está cortando seus orçamentos nesta crise”.

