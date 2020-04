PRF retira de circulação quase 20 toneladas de excesso de peso na BR-364

Uma carga com quase 20 toneladas de excesso de peso foi retida pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo que transportava o material estava com a suspensão visivelmente mais baixa do que o normal. O caso aconteceu na BR-364, em Rondonópolis, no início da tarde de quarta-feira (8).

Por volta das 12h, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização na altura do quilômetro 211, quando desconfiaram do veículo de carga e decidiram abordá-lo. Durante a abordagem, verificaram que eram transportadas 19,8 toneladas de cavaco – lasca produzida pelo desbaste da madeira -, após pesagem na balança rodoviária. Eram levados 27% acima da capacidade de transporte do veículo.

O motorista recebeu uma autuação no valor de R$ 12.981,91. O rodotrem que transportava a carga foi removido para o pátio. A liberação do veículo será efetuada após o transbordo do carregamento.

A circulação de carga com excesso de peso prejudica a conservação do asfalto, a manutenção dos veículos e gera perigo à segurança rodoviária. Os veículos que trafegam com a carga acima dos limites permitidos possuem a capacidade de frenagem reduzida, aumentando o risco de acidentes.