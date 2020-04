Regional 12/04/2020 08:45 Polícia Civil identifica autores de injusta agressão contra pedinte em Sinop A Polícia Civil de Sinop (500 km ao Norte de Cuiabá) identificou os autores da injusta agressão contra um pedinte de rua ocorrida no município. O fato foi filmado pelos agressores e as imagens foram postadas na Internet, na quinta-feira (09.04), circulando por diversas redes sociais. Segundo as investigações, o caso ocorreu na segunda-feira (06). Nas imagens, os suspeitos aparecem dentro veículo conversando e oferecendo dinheiro para a vítima que estava na rua. Em determinado momento, quando a vítima vai pegar o dinheiro é agredido fisicamente com um tapa no rosto e verbalmente com a frase “Vai trabalhar, vagabundo”. Logo que tomou conhecimento das imagens, a Polícia Civil de Sinop iniciou as investigações, identificando a vítima que foi conduzida para registro da ocorrência e para ser ouvida sobre os fatos. Após arregimentação das informações preliminares, a equipe de investigação identificou os envolvidos na ação. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Carlos Eduardo Muniz, os suspeitos estão fora da cidade e ainda não foram localizados. “Nos próximos dias, todas as diligências serão empreendidas para que os autores da agressão sejam devidamente responsabilizados”, disse o delegado. “A Polícia Civil de Sinop não coaduna com qualquer ofensa à dignidade da pessoa humana e preza, antes de tudo, pela elucidação de todos os delitos que ofendem a ordem pública”, completou Muniz.

Veja também sobre Sinop Mato Grosso injusta agressão Morador de rua Voltar + Regional