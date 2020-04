Regional 12/04/2020 08:47 JK Notícias MT - Homem bate na mãe, vai para cima dos policiais armado e é morto a tiros Um homem, identificado como Roberto Toigo, vulgo Paraguai, morreu na tarde desta sexta-feira (10/04) no Assentamento Santa Rosa, Distrito de Boa Esperança do Norte, ao tentar confrontar a polícia. Segundo as informações, um filho estava batendo na mãe e a ameaçando com uma faca, foi quando a senhora conseguiu correr e pedir ajuda para os vizinhos para que a polícia fosse acionada. Quando os policiais chegaram ao local, o Paraguai foi visto correndo do carro para dentro da residência, foi então que os policiais pediram para que ele saísse da casa e o mesmo se recusou, dizendo que só iria sair morto. Paraguai em posse da faca, saiu da residência e armado com a faca, foi em direção aos policiais que não tiveram outra opção a não ser cessar a ação alvejando o mesmo. A unidade médica foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

