Regional 12/04/2020 08:50 G1 MT Festa é interrompida pela polícia e grupo é preso por descumprir decreto de isolamento em Cuiabá Grupo foi preso por descumprir decreto de isolamento — Foto: Polícia Militar Uma festa em uma casa no Bairro Jardim Itália, em Cuiabá, foi interrompida duas vezes na madrugada deste sábado (11) devido à aglomeração de pessoas e ao som alto. Após ser acionada pela segunda vez, a Polícia Militar prendeu o grupo que estava no local por desobedecer ao decreto municipal que pede o isolamento social para conter a pandemia da Covid-19. De acordo com a polícia, na primeira abordagem, o responsável pela festa recebeu orientações de prevenção ao novo coronavírus e disse aos policiais que encerraria o evento. No entanto, horas depois, outra denúncia informou que a festa continuava. Ao retornarem no local, os policiais deram voz de prisão ao dono da casa. Segundo a polícia, o suspeito disse que os militares não tinham o poder de fazer a prisão dele e que “não sabiam com quem estavam falando". Em seguida, ele teria tentado roubar a arma de um dos policiais, mas foi contido com um tiro de arma não letal e algemado. Alguns participantes da festa também foram presos. Já outros conseguiram fugir pulando o muro da casa. O responsável pela festa foi encaminhado ao Hospital Municipal de Cuiabá (HMC) para atendimento médico devido ao tiro que levou dos policiais. Após receber alta, o suspeito deve ser encaminhado à delegacia.

