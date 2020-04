Regional 13/04/2020 13:15 Redação I Nativa News Prefeitura de Nova Monte Verde orienta população inscrita no Cadastro Único e Bolsa Família sobre auxílio emergencial de R$ 600 Foto: Nativa News A Prefeitura de Nova Monte Verde está realizando, por meio da Secretaria de assistência Social atendimento, para orientar a população cadastrada no Bolsa Família e no Cadastro Único sobre as regras e critérios para receber o auxílio emergencial de R$ 600, a ser pago pelo Governo Federal. Desse modo, a fim de garantir a continuidade da oferta de serviços e atividades essenciais, com medidas e condições que garantam a segurança e a saúde dos usuários e profissionais da Assistência Social o CRAS reorganizou a forma de atendimento. Permanecerá aberto de segunda a sexta feira das 7h00min às 13h00min para atendimento ao público, por meio de agendamento remoto priorizando o atendimento individualizado graves ou urgentes, evitando-se a aglomeração de pessoas na recepção. A Prefeitura disponibizou orientações sobre o atendimento em todos os serviços relacionados aos Cras, por meio, também, dos telefones: 98404-7953 ou 35097-1013 Quem tem direito ao auxílio de R$ 600? Para receber o auxílio emergencial é necessário que o cidadão atenda aos seguintes critérios: - Ter mais de 18 anos de idade

- Não ter emprego formal

- Não receber nenhum outro benefício (com exceção do Bolsa Família), como aposentadoria, BPC, seguro-desemprego, auxílio-doença, entre outros

- Estar em família com renda por pessoa de até meio salário mínimo (R$ 522,50) ou com renda total de até três salários mínimos (R$ 3.135)

- Em 2018, não ter recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 (vinte e oito mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta centavos), ou seja, não houve necessidade de declarar imposto de renda

- Ser Microempreendedor Individual (MEI), contribuinte individual ou trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado.

