Regional 13/04/2020 17:12 Angela Fogaça/Nortão Online Casal passa noite amarrado em cerca após assalto em Colíder Foto: Divulgação Um casal, com idade de 63 e 56 anos, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (13), amarrado à uma cerca em uma propriedade rural entre os municípios de Colíder e Nova Santa Helena A Polícia Militar foi informada do fato hoje de manhã e se deslocou ao local indicado, na estrada São Geraldo, próximo ao Rio do Ouro. O casal contou que passou a noite toda amarrado à cerca, depois que três assaltantes invadiram a casa deles, na avenida Tiradentes, em Colíder, por volta das 20h00 de domingo. Um dos bandidos estava armado. Eles renderam o casal e os amarraram com fios de carregador de celular. Após revirarem a casa e roubarem eletrodomésticos, jóias e cerca de mil reais em dinheiro, o casal foi colocado dentro do carro da vítima, um Hyundai HB20, prata e deixado amarrado na cerca. Hoje de manhã, o dono da propriedade ouviu os gritos de socorro e auxiliou o casal, que apresentava vários hematomas em razão das amarras. Os dois foram encaminhados ao hospital, onde receberam tratamento médico. O carro das vítimas foi localizado algum tempo depois, caído em uma vala, na comunidade Areia. A Polícia Civil segue investigando o caso para chegar ao paradeiro dos bandidos.

