Homem morre em acidente entre caminhonete e Jeep na BR-163 em Matupá

O acidente envolvendo uma caminhonete GM S10 e um Jeep Cherokee, com placas de Peixoto de Azevedo, ocorreu, há pouco, na rodovia federal, nas proximidades da entrada da estrada W50, na região de Matupá (209 quilômetros de Sinop). O sargento do Corpo de Bombeiros de Guarantã do Norte, Nilceu Reis confirmou, em entrevista, ao Só Notícias, que um dos ocupantes foi socorrido e acabou morrendo no hospital.

“Conseguirmos socorrê-lo ainda com vida e foram feitos os procedimento de reanimação. No entanto, quando demos entrada no hospital municipal de Matupá ele teve uma parada respiratória e acabou morrendo”, explicou Reis. A identidade da vítima ainda não foi confirmada.

Ainda de acordo com o sargento, outras duas pessoas envolvidas no acidente também tiveram ferimentos. “Essas quando chegamos no local já haviam sido socorridas por populares e levadas ao hospital. Não sabemos qual era a gravidade dos ferimentos delas”.

A funerária Santa Maria informou, ao Só Notícias, que o corpo da vítima ainda não foi liberado para velório e sepultamento. Adiantou também que os procedimentos fúnebres deverão ser em Peixoto de Azevedo, onde a vítima residia. Os horários ainda não foram divulgados.