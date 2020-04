Regional 14/04/2020 08:37 www.folhamax.com Fora do grupo de risco, mecânico de 34 anos morreu em 5 dias após Covid em MT O mecânico Silvano Rodrigues de Oliveira, de 34 anos, permaneceu cinco dias internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Sinop, a 503 km de Cuiabá, mas não resistiu e morreu no último sábado (11) após ser diagnosticado com Covid-19. Ele deu entrada no hospital no dia 6 de abril. Ele não tinha qualquer doença pré-existente e não fazia parte do grupo de risco. Silvano era morador de Aripuanã, a 976 km de capital. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. Até esta segunda-feira (13), além de Silvano, outas três pessoas morreram em Mato Grosso em decorrência da doença. Conforme boletim médico emitido na sexta-feira (10) pelo Hospital Regional de Sinop, onde Silvano estava internado, o mecânico chegou em estado grave à unidade hospitalar no dia 6 de abril com quadro de insuficiência respiratória por pneumonia grave, com necessidade de “respiração por aparelho'. Ele apresentou piora expressiva do quadro, com aumento significativo do risco de parada cardíaca e óbito. Na sexta-feira ele já estava em estado gravíssimo, sedado, em coma induzido, com insuficiência renal grave. Foi necessário passar um dreno de tórax do lado direito. Na sexta-feira foi constatado comprometimento cerebral, dificuldade extrema de responder ao tratamento, evoluindo com evidências de falência múltipla dos órgãos. Ainda de acordo com o boletim, foi realizado exame e testado positivo para Covid-19.

