Regional 14/04/2020 16:19 Greyce Lima | Secom - MT Suspeito é preso pela PM por exercício ilegal da profissão em consultório odontológico clandestino em MT Foto: Divulgação A Polícia Militar prendeu um homem de 67 anos por exercício ilegal da profissão após a descoberta de um consultório odontológico clandestino, na tarde de segunda – feira (13.04), em Barra do Garças. A prisão ocorreu em apoio a uma ação de fiscalização da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia, no bairro Santo Antônio. Os policiais militares foram acionados pela Secretaria de Saúde que recebeu diversas denúncias de que um consultório odontológico clandestino funcionava em uma residência. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM chegou ao local e já encontrou equipes da Vigilância Sanitária e do Conselho Regional de Odontologia interditando o consultório. As equipes verificaram que o suspeito não possui o Certificado de Registro Odontológico (CRO), o que caracteriza o crime de exercício ilegal da profissão. O homem foi encaminhado para a delegacia acompanhado de um advogado para prestar esclarecimentos. Os órgãos competentes isolaram e lacraram o consultório clandestino.

