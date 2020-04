Regional 14/04/2020 16:28 Ulisses Lalio com dados da Agência Senado Coordenadoria de Comunicação do TJMT Comarca de Sinop disponibiliza disque-denúncia 24h para vítimas de violência doméstica Foto: Divulgação A principal forma de prevenção ao contágio descontrolado do Covid-19 (novo coronavírus) é o isolamento e distanciamento social, no entanto, um dado muito triste tem aumentado nos últimos dias: o da violência doméstica. Pensando em soluções em tempos de pandemia, a comarca de Sinop (500 km ao norte de Cuiabá) disponibilizou o número de celular (65) 99662-9771 para atendimento 24 horas para as vítimas desse tipo de crime. A combinação de tensões econômicas e sociais provocadas pela pandemia, bem como restrições ao movimento, aumentaram dramaticamente o número de mulheres e meninas que enfrentam abusos. As ligações para o Ligue 180 tiveram um crescimento de 9%, de acordo com o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. "Além do celular que disponibilizamos para emergências há também o 180 e o 190. O 180 é para encaminhar a denúncia à delegacia especializada de combate a violência contra as mulheres. Já o 190 é a polícia militar, que pode ser acionada em casos graves onde esteja acontecendo as agressões e as vítimas estejam correndo perigo de morte", alertou a juíza Débora Paim Caldas da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop. Segundo a magistrada, o objetivo do celular é para as mulheres terem um canal rápido para pedir ajuda em uma emergência. A Rede de Sinop é um projeto incentivado pelo Poder Judiciário e com participação de representantes de órgãos públicos e instituições privadas. De acordo com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos do Ministério da Mulher, entre os dias 1º e 16 de março a média diária de ligações recebidas foi de 3.045, com 829 denúncias registradas. Já entre os dias 17 e 25 deste mês foram registradas 3.303 ligações recebidas, com 978 denúncias registradas.

