Projeção aponta pico do coronavírus nos próximos dias em Cuiabá e Emanuel defende medidas drásticas

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), afirmou que a projeção é de que o pico do coronavírus na cidade aconteça entre os dias 10 de abril a 10 de maio deste ano. Por conta disto, o chefe do Executivo voltou a defender o que chamou de medidas drásticas para que o município consiga achatar a curva e não sofre um colapso em seu sistema de saúde.

“Vivenciamos um momento de insegurança, com a projeção do pico de disseminação para o período de 10 de abril a 10 de maio, e por isso medidas drásticas são tão necessárias. Eu peço que a população nos ajude, que tenha a compreensão de que é preciso um trabalho em conjunto. Cada cidadão deve fazer sua parte”, pediu o prefeito Emanuel Pinheiro.



Por conta disto, a prefeitura informou que a Secretaria de Mobilidade Urbana continuará com a ação de fiscalização do transporte coletivo até 10 de maio, em cumprimento ao Decreto 7868/2020, que estipula medidas de enfrentamento ao Coronavírus.



A Prefeitura trabalha para que a determinação de que 10% da frota seja destinada, exclusivamente, a servidores e funcionários da área da saúde, e 20% para os demais trabalhadores dos serviços essenciais, seja cumprida. Seguindo o Decreto, a medida terá validade até o dia 10 de maio.



Conforme levantamento feito nesta segunda-feira (13), a média está sendo mantida como nas semanas anteriores, 30 mil usuários transportados, ou seja, menos de 20% de lotação se comparado a utilização em tempos normais. “Sabemos que as medidas que estão sendo adotadas nesse momento de pandemia são bem duras. Muitas pessoas ainda duvidam da importância do isolamento social e insistem sair de casa, sem muitas vezes ser de extrema necessidade. No entanto, nós, enquanto agentes públicos, temos como dever e missão respeitar e cumprir com as determinações”, disse o diretor de Transportes da Semob, Nicolau Budib.



A equipe é formada por 79 agentes de trânsito e transportes que estão atuando na linha de frente, para controlar o acesso dos usuários, principalmente nos horários de pico. Cada equipe fica nos pontos principais da cidade, a fim de evitar a superlotação dos veículos e priorizar a entrada dos profissionais da Saúde e dos serviços considerados como essenciais.



São 90 veículos em circulação, ou seja, 30% da frota total existente. Desse montante, 10%, estão sendo destinados exclusivamente para atender a demanda dos profissionais da área da Saúde, tanto da rede pública como privada. Seguindo o decreto 7868/2020, e 20% serve unicamente para atender trabalhadores dos serviços essenciais.



De acordo com o diretor, a estimativa calculada no início da ação de controle para evitar a proliferação do Covid-19, sendo os ônibus, ambientes propagadores do vírus, está sendo mantida. Em tempos normais, ponderou Nicolau, tendo como exemplo o mesmo período do ano passado, nas segundas-feiras, a média de pessoas transportadas é de 240 mil usuários. “A Prefeitura de Cuiabá está trabalhando para manter a saúde, a segurança e a vida da população”, concluiu Nicolau.



Casos em 24h



De domingo (12) para segunda-feira (13), Cuiabá teve mais oito casos de coronavírus confirmados pela Secretaria de Estado de Saúde (SES). A informação foi divulgada em novo boletim, distribuído pelo governo no fim da tarde de hoje. Rondonópolis (215 quilômetros da Capital) teve mais três pacientes testando positivo.



Dos 134 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 105 estão em isolamento domiciliar, 17 estão recuperados e 8 estão hospitalizados – sendo três em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e cinco em enfermarias.