Regional 15/04/2020 08:34 www.folhamax.com Covid-19: Secretário de saúde de Sinop completa 15 dias na UTI O secretário-adjunto de Saúde de Sinop, a 503 km de Cuiabá, está internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde o dia 30 de março. Wirciley Fonseca, de 45 anos, diagnosticado com Covid-19, foi internado em estado grave com muita tosse e dificuldade para respirar. A Secretaria Municipal de Saúde informou que 60% do quadro clínico de Wirciley já foi recuperado e que os resultados do tratamento estão sendo satisfatórios. Ele é o único paciente de Sinop que continua internado. O secretário de Saúde Kristian Barros, de 41 anos, e outras duas pacientes foram os primeiros curados da doença no município. Outros oito pacientes com coronavírus continuam em isolamento domiciliar. Wirciley foi internado no Hospital Regional de Sinop com sintomas da doença no dia 29 de março. Ele estava sendo mantido sob observação, com medicação e oxigenação suplementar. No entanto, no dia 30, após a realização de exames, foi necessário entubar o secretário devido ao agravamento do quadro clínico. No dia seguinte, ele foi transferido para um hospital particular da cidade, onde permanece internado na UTI.

